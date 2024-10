Bienate: autunno e agricoltura

Appuntamento in piazza Tricolore a Bienate e nell’aera attorno. Stand, mercatino, castagne, funghi, laboratori didattici, giochi, trattori, musica e molto altro ancora.

Appuntamento in piazza Tricolore a Bienate e nell’aera attorno. Stand, mercatino, castagne, funghi, laboratori didattici, giochi, trattori, musica e molto altro ancora. Tutti insieme, allora, e che la festa abbia inizio! Già, perché anche quest’anno, ecco che, alla regia della Pro Loco, è tornata puntuale la “Festa d’Autunno e dell’Agricoltura”. Una domenica, insomma, per ritrovarsi, trascorrere qualche ora appunto in compagnia e riscoprire anche alcune tradizioni. Le parole d’ordine, alla fine, sono state coinvolgimento e condivisione, per una giornata che ha saputo conquistare grandi e piccoli.

'FESTA D'AUTUNNO E DELL'AGRICOLTURA'



