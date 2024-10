L'uccisione di Mauro Venegoni

Quest’anno ricorre l'80° anniversario della tragica uccisione del partigiano Mauro Venegoni, avvenuta il 31 ottobre 1944. Un eroe della Resistenza, decorato con Medaglia d'Oro al Valor Militare, che ha dato la vita per la libertà.

Quest’anno ricorre l'80° anniversario della tragica uccisione del partigiano Mauro Venegoni, avvenuta il 31 ottobre 1944. Un eroe della Resistenza, decorato con Medaglia d'Oro al Valor Militare, che ha dato la vita per la libertà. La cerimonia per non dimenticherà, allora, è in programma domenica 27 ottobre, alle 10, a Cassano Magnago (ritrovo sulla strada Busto Arsizio-Cassano Magnago. Corteo con la banda di Cassano Magnago e deposizione della corona. Interventi del sindaco di Legnano Lorenzo Radice, degli studenti delle scuole del territorio (tra cui quelli dell'Orchestra di fiati del Liceo Candiani Bausch) e del Presidente A.N.P.I. Milano e provincia, Primo Minelli).

