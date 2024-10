A Miazzina per le castagne

I più piccoli si sono divertiti in giochi improvvisati sotto gli alberi, lasciando che l'autunno, con i suoi colori e profumi, li accompagnasse nelle loro avventure.

Domenica 20 ottobre, nonostante una giornata in parte piovosa, si è svolta la tanto attesa Castagnata a Miazzina, organizzata dall'Oratorio di Cuggiono. La giornata, inizialmente progettata per godere dei boschi autunnali di Miazzina e raccogliere castagne, ha visto una partecipazione calorosa di famiglie e amici, uniti dalla voglia di stare insieme e vivere una giornata di festa.

Anche se il meteo non è stato favorevole, la pioggia non ha fermato gli ospiti, che si sono riuniti per il pranzo preparato con cura. I partecipanti hanno potuto gustare un menù ricco: brasato con polenta, formaggio, dolce, acqua e caffè per gli adulti, mentre i bambini hanno avuto un menù più semplice ma altrettanto gustoso, con polenta e bruscitt, formaggio, dolce e acqua. Il pranzo, servito in un'atmosfera di allegria, ha rappresentato un momento importante per condividere esperienze e sorrisi nonostante il tempo grigio.

Dopo la Messa, la tradizionale castagnata ha riscaldato il pomeriggio, con castagne fumanti e delizioso vin brulé, offrendo una piacevole conclusione alla giornata. I più piccoli si sono divertiti in giochi improvvisati sotto gli alberi, lasciando che l'autunno, con i suoi colori e profumi, li accompagnasse nelle loro avventure.

L'evento ha dimostrato ancora una volta il legame della comunità di Cuggiono con Miazzina, capace di trovare gioia e unione in ogni circostanza.

