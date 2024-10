Tutto pronto: il 19 ottobre, il luna park di Legnano apre le porte per la sua grande pre-apertura! Si tratta solo dell’inizio di una stagione piena di sorprese.

Tutto pronto: il 19 ottobre, il luna park di Legnano apre le porte per la sua grande pre-apertura! Si tratta solo dell’inizio di una stagione piena di sorprese e spettacoli indimenticabili, con un programma che continuerà fino al 17 novembre.

Grande pre-apertura: 19, 20, 21, 24 e 25 ottobre

Durante questi giorni, il 75% delle attrazioni sarà già operativo per offrire un’anteprima del vastissimo luna park, che vanta 100 attrazioni totali, facendolo diventare uno dei più grandi in Italia! Le giostre più amate dal pubblico saranno pronte a regalare emozioni fin da subito, con l’aggiunta di nuovi entusiasmanti arrivi nei giorni successivi. Questa pre-apertura offre un assaggio delle novità adrenaliniche che ci aspettano per l’inaugurazione ufficiale, in programma il 26 ottobre, quando tutte le 100 attrazioni saranno finalmente pronte a far vivere un’esperienza completa a grandi e piccoli.

Ma non è tutto: per rendere questo evento ancora più speciale, i primi 1000 visitatori riceveranno un bracciale esclusivo, che offrirà una promozione senza precedenti:

• Formula 2x1: per ogni biglietto singolo acquistato su tutte le giostre, se ne riceverà un secondo in omaggio! Un’occasione unica per vivere il divertimento a doppio prezzo ridotto.

• Sconti dedicati presso i padiglioni a premio, i giochi a tempo e negli stand gastronomici, dove troverete offerte imperdibili su dolciumi, street food e molto altro.

Il bracciale sarà strettamente personale e non cedibile, e la promozione sarà valida fino alle 19 dello stesso giorno. Se rimosso o danneggiato, il bracciale perderà la sua validità.

Halloween: 31 ottobre – Un mondo di magia con Dinosauri Giganti e artisti a tema

La notte di Halloween il Lunapark si trasformerà in una vera e propria esperienza immersiva e spettacolare, pensata per incantare grandi e piccini. I visitatori potranno incontrare dinosauri giganti, figure maestose e impressionanti che si muoveranno all’interno del parco, regalando un’atmosfera unica e avventurosa. Sarà come fare un tuffo nella preistoria, con creature animate che trasporteranno il pubblico in un mondo lontano. A completare l’esperienza ci saranno artisti e performer a tema Halloween, con spettacoli itineranti che includeranno giocolieri, trampolieri e figure spettrali. Il parco sarà decorato con dettagli suggestivi per ricreare un’atmosfera gotica e misteriosa, perfetta per la serata più spaventosa dell’anno. È gradito, ma non obbligatorio presentarsi in costume: i visitatori che verranno mascherati contribuiranno a rendere la serata ancora più speciale e suggestiva, trasformando il lunapark in una vera festa del terrore.

