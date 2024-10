Una giornata per ritrovarsi e stare insieme. Domenica 20 ottobre dalle 9 alle 19, infatti, a Bienate ecco la "Festa d'Autunno", organizzata dalla Pro Loco.

Una giornata per ritrovarsi e stare insieme. Domenica 20 ottobre dalle 9 alle 19, infatti, a Bienate ecco la "Festa d'Autunno", organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio e il contributo del Comune, in collaborazione con "Antarese APS" di Legnano e Sci Club "Tre Campanili". Diversi i momenti per coinvolgere i presenti: mostra micologica, degustazione di risotto con funghi, caldarroste e poi "Festa dell'agricoltura" (mercatino di prodotti tipici locali ed esposizione di trattori); saranno presenti, inoltre, associazioni locali con stand e laboratori didattici, giochi per bambini e spazi gastronomici e con la partecipazione di Legambiente. Alle 15, infine, spettacolo di musica folk con i "Damatrà" e alle 16.30 premiazione del concorso funghi.

