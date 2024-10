Porte aperte in Villa e al Museo

Alla scoperta di Villa Rusconi e del Museco Civico. In occasione della Festa Patronale di Castano, le due strutture, domenica 27 ottobre dalle 10 alle 12.30, saranno aperte al pubblico per visite libere.

Alla scoperta di Villa Rusconi e del Museco Civico. In occasione della Festa Patronale di Castano, le due strutture, domenica 27 ottobre dalle 10 alle 12.30, saranno aperte al pubblico per visite libere. Sempre in Villa Rusconi, possibilità di visitare “Castano e dintorni”, mostra fotografica di N. Canovi, D. Villa e R. Zappaterra, realizzata in occasione della rassegna “Buon compleanno Parco del Ticino!”, per i 50 anni del Parco del Ticino.

