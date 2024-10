La comunità fa rete per l’educazione

Il ‘Patto di Comunità’, un protocollo firmato tra le realtà educative ed istituzionali sul territorio comunale di Cuggiono che si adopera per riflettere, programmare e pianificare iniziative per i ragazzi e per le famiglie.

Attivo ormai da 13 anni, con un riconoscimento ufficiale e firmato dai principali interpreti, nelle scorse settimane è stato presentato ufficialmente, anche alla luce dei nuovi rappresentanti. Parliamo del ‘Patto di Comunità’, un protocollo firmato tra le realtà educative ed istituzionali sul territorio comunale di Cuggiono che si adopera per riflettere, programmare e pianificare iniziative per i ragazzi e per le famiglie. Durante la ‘Festa dell’Oratorio’ di domenica 29 settembre, infatti, si è voluto quest’anno dare ampia visibilità a questo progetto educativo così ben strutturato e attivo in paese. All’incontro, di fronte a diversi genitori di bambini e ragazzi, hanno presenziato tutti gli attori coinvolti: la nuova Dirigente Scolastica Cristina Tacchini (con le insegnanti Chiara Gualdoni e Donatella Colombo), il parroco don Andrea Cardani (con il responsabile dell’Oratorio Vittorio Gualdoni); il sindaco Giovanni Cucchetti (con l’assessore Serena Longoni); il comandante di Polizia locale Ezio Villa (con l’agente Giuliana Tunici). Tra le attività fin qui promosse ci saranno sicuramente incontri di prevenzione al bullismo e al corretto utilizzo degli strumenti elettronici, ma molto importante è anche il tavolo di confronto periodico per monitorare l’evoluzione educativa di bambini e ragazzi nei vari contesti cittadini. Un confronto tra le parti, infatti, che vuole aiutare a prevenire situazioni di disagio, intercettandole quanto prima, sostenendo le famiglie e i più piccoli. Il ‘Patto’ è ovviamente aperto a nuove idee e stimoli da parte della comunità, per arricchiere i percorsi e magari programmare nuove iniziative.

