Un banda da sostenere

Il Corpo bandistico arlunese è sicuramente una delle istituzioni che stanno maggiormente a cuore ai cittadini. Il Comune ha deciso di stanziare un contributo.

Vide la luce nel 1982, dietro una forte spinta della popolazione che desiderava disporre di un punto di riferimento per l'animazione musicale del paese attraverso concerti e partecipazioni a occasioni pubbliche di festa. Il Corpo bandistico arlunese è sicuramente una delle istituzioni che stanno maggiormente a cuore ai cittadini con la sua trentina di soci effettivi, una scuola di musica che attira un folto numero di appassionati e tre formazioni musicali sempre presenti nei momenti topici della vita del paese. Ma la musica, pur essendo fatta di passione, ha anche costi, dall'organizzazione dei concerti agli strumenti, ed ecco allora che il comune ha deciso di finanziare il sodalizio con un contributo di 2000 Euro.

"L'attività svolta dall'associazione- nei confronti della cittadinanza spiega il comune nella delibera con cui adotta il provvedimento - risulta meritevole in quanto volta alla promozione della cultura musicale, in particolare presso le giovani generazioni per il tramite della propria scuola di musica, nonché mediante eventi propri o la partecipazione a manifestazioni comunali senza costi per i partecipanti o per il comune". Da qui il desiderio di sostenerla assecondandone una richiesta.

