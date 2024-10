L'open day del Gruppo CAP

Il 22 e il 23 ottobre la green utility lombarda aprirà le porte del depuratore di Bresso-Niguarda e del Centro Ricerche Salazzurra all'Idroscalo agli studenti del territorio e ai cittadini.

L’acqua, un bene prezioso e indispensabile per la vita, si conferma protagonista del nuovo progetto educativo promosso da Gruppo CAP per l’anno scolastico 2024-2025, in collaborazione con la Cooperativa La Lumaca, leader nell’educazione ambientale da oltre 40 anni. Le attività, tra cui visite guidate, laboratori ed eventi, si rivolgono a tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado dei Comuni della Città metropolitana di Milano serviti da Gruppo CAP. La green utility lombarda conferma così il suo ruolo attivo nella promozione dell'educazione ambientale e scientifica, favorendo l’adozione di comportamenti virtuosi e un utilizzo più consapevole delle risorse idriche. Una didattica trasformativa, orientata all’azione e capace di fornire agli studenti le conoscenze per sviluppare gli obiettivi dell’Agenda 2030 e diventare i cittadini responsabili del domani.

Questa nuova proposta didattica comincia con gli “Open Day” con cui Gruppo CAP aprirà le porte dei propri impianti agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado e ai cittadini dell’hinterland milanese, per svelare i segreti del ciclo dell'acqua. Attraverso dimostrazioni pratiche per comprendere i processi di gestione e trattamento della risorsa idrica e guidati da educatori esperti, gli studenti e i cittadini saranno in grado di sviluppare comportamenti più sostenibili nella vita quotidiana.

Il primo appuntamento in programma è per il 22 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso il Centro Ricerche Salazzurra. Situato all'interno del parco Idroscalo a Milano, ospita i laboratori dell'acqua potabile di CAP, che ogni anno analizzano migliaia di campioni per garantire l'assoluta sicurezza dell’acqua di rubinetto. Ma non solo: Salazzurra è un polo di ricerca all’avanguardia sulle nuove tecnologie legate alla risorsa idrica, all’ambiente e all’economia circolare.

Il secondo appuntamento è previsto per il 23 ottobre, sempre a partire dalle ore 9.30, e avrà come protagonista l’impianto di Bresso – Niguarda. Con una superficie di 142.473,22mq, rappresenta uno dei depuratori più importanti e innovativi, sia per le tecnologie impiegate sia per le attività di sperimentazione in corso, come ad esempio la produzione di biometano dai fanghi di depurazione.

IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI GRUPPO CAP: LE PROSSIME ATTIVITÀ

La nuova iniziativa della green utility utilizza diverse metodologie didattiche, differenziate a seconda del target scolastico, per rispondere al meglio alle esigenze dei singoli studenti in termini di apprendimento e coinvolgimento. Comune denominatore a tutta l’offerta, l’attenzione all’inclusività e alla diversità, per offrire una partecipazione condivisa nel rispetto delle differenze e dell’identità di ognuno. Inoltre, le diverse proposte sono supportate dalla piattaforma didattica multimediale e-CAP, uno strumento pensato per integrare le lezioni in presenza e per fornire ulteriori approfondimenti alle lezioni extracurricolari.

Oltre agli “Open Day” e alle visite guidate agli impianti di CAP, tra le altre attività previste ci saranno il format “World Café – laboratorio circolare”, un momento di confronto informale che attraverso il dialogo e la discussione tra pari stimola la conversazione sui temi dalle sostenibilità; “Il Mondo di Domani – laboratorio teatrale”, un’attività di approfondimento in chiave interdisciplinare che affronta trasversalmente diverse tematiche, come letteratura, filosofia, scienze naturali e tecnologia; e “Swap Party”, l’iniziativa di scambio di abiti, scarpe, borse e accessori, per sensibilizzare sul tema del Fast Fashion. Non mancheranno anche i TED Talk online ed Eventi Blu, vere e proprie performance dal vivo curate da testimonial di fama nazionale del mondo creativo e artistico, per stimolare la riflessione sulle tematiche ambientali.

Di seguito il dettaglio dei due Open Day:

• Open Day | Centro Ricerche Salazzurra-Idroscalo

22 ottobre 2024

Circonvallazione Est Idroscalo 29 – Ingresso 3 Punta dell’Est – Segrate Milano

Orario incontri: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 16.00

INGRESSO GRATUITO

Per informazioni e prenotazioni:

Tel: 320 9532387

segreteriascuole [at] lalumaca [dot] org

• Open Day | Depuratore Bresso-Niguarda

23 ottobre 2024

Via Guido da Velate 12 – Milano

Tram 4, direzione Niguarda (Parco Nord) - fermata Cascina California

Orario incontri: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 16.00

INGRESSO GRATUITO

Per informazioni e prenotazioni:

Tel: 320 9532387

segreteriascuole [at] lalumaca [dot] org

