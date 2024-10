Altri 100 milioni a Ferrovienord

Dopo i recenti problemi di linee e manutenzioni Regione Lombardia stanzia 100 milioni per il potenziamento, la riqualificazione e la manutenzione della rete ferroviaria di Ferrovienord.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato una delibera per aggiornare il Contratto di programma con Ferrovienord, che oggi prevede investimenti complessivi per un valore di circa 2 miliardi di euro.

L’aggiornamento del Contratto di Programma, all’interno di un contesto generale di incremento dei costi dei materiali, opera una riallocazione delle risorse tra gli interventi programmati e recepisce 100 milioni di euro circa di nuove risorse per garantire la realizzazione di interventi prioritari e di messa in sicurezza:

- Collegamento Malpensa T2-Sempione: 7 milioni di euro.

- Nuova stazione di Milano Bovisa: 37 milioni di euro.

- Rinnovo dell’armamento sul ramo di Milano, sulla Brescia – Iseo – Edolo e presso l’impianto di manutenzione di Novate Milanese: 27 milioni di euro.

- Brescia – Iseo -Edolo: 9 milioni di euro per adeguamenti delle gallerie e per la protezione della ferrovia dai dissesti idrogeologici; 4 milioni di euro per la realizzazione di un’area per la manutenzione; 4,5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria su due ponti a Niardo (BS).

- Soppressione passaggi a livello a Lomazzo (CO) e Cadorago (CO) e adeguamento di un sottopasso a Cesano Maderno (MB): circa 13 milioni di euro.

Sono state inoltre rifinanziate da Regione altre importanti opere, tra le quali si segnalano:

- Polo di Saronno (VA): circa 8 milioni di euro.

- Raddoppio della tratta Seveso – Baruccana (MB): 1,5 milioni di euro.

- Brescia – Iseo – Edolo: 4 milioni di euro per interventi sulla linea per la copertura telefonica; 9,6 milioni di euro per l’adeguamento infrastrutturale della linea anche per la circolazione di treni a idrogeno.

ASSESSORE TERZI: PROSEGUE L’IMPEGNO DELLA REGIONE - “Con questo provvedimento – ha evidenziato Terzi - andiamo a potenziare la rete che afferisce alla Regione Lombardia, finanziando nuovi interventi infrastrutturali e tecnologici fondamentali per aumentare efficienza e sicurezza, a beneficio degli utenti e dei territori coinvolti. Si tratta di opere a volte poco visibili ma essenziali per garantire il buon funzionamento del sistema. Il nostro impegno prosegue con convinzione per migliorare il servizio ferroviario sulla rete, in relazione all’evoluzione delle priorità degli interventi e della loro natura strategica”.

ASSESSORE LUCENTE: INTERVENTI PER SERVIZIO PIU’ EFFICIENTE – “Regione – ha aggiunto Lucente - dimostra ancora una volta di voler investire su un sistema di trasporti pubblico moderno e puntuale. L’aggiornamento del Contratto di Programma evidenzia una serie di opere fondamentali su numerose tratte del territorio che necessitano di interventi urgenti, così da offrire un servizio sempre più efficiente e all'avanguardia, per rispondere in maniera concreta alle esigenze dei viaggiatori”.

