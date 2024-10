Brescia e Cremonese, due lombarde in B: chi ha maggiori chance?

Vediamo insieme tutti i dati per elaborare un'ipotesi.

Le prime 8 giornate di Serie B si sono rivelate molto diverse da quanto si era pronosticato ad inizio stagione, con la classifica attuale che mostra ai primi posti compagini dalla rosa ritenuta non all’altezza dei primissimi posti di campionato. A dominare è infatti il Pisa di mister Pippo Inzaghi, saldamente in testa, che però non primeggia ancora tra previsioni, opinionisti e tra le specifiche quote vincente del campionato di Serie B. Proseguendo nella disamina della classifica attuale, seguono Spezia, Sassuolo e la sorpresa Juve Stabia, che da neopromossa è riuscita a mantenere fino ad ora un ritmo quantomeno da playoff. Brescia e Cremonese sono invece partite con il freno a mano tirato, ma alla lunga dovrebbero riuscire a dimostrare di avere rose all’altezza quantomeno per la corsa playoff, che mette in palio un posto in Serie A.

Brescia: 13 punti dopo 8 giornate

Le Rondinelle hanno fin qui conquistato 4 vittorie, 3 sconfitte ed un solo pareggio. Dopo l’ottimo esordio stagionale con una delle favorite per la promozione, il Palermo, la compagine biancazzurra è incappata in due sconfitte consecutive contro due avversarie, sulla carta, più che abbordabili. Si tratta di Cittadella e Reggiana, rispettivamente vincitrici per 1 a 0 e 2 a 0. Il ritorno al gol e alla contestuale vittoria è stato nella sfida con il Südtirol (2 a 1 finale), a cui è seguito il netto 4 a 0 contro il Frosinone. La striscia positiva si è però subito interrotta considerando il passo falso contro il Pisa (2 a 1 anche in questo caso). Lo scontro con la Cremonese, diretta avversaria per una tra le prime posizioni in classifica, è terminato con il punteggio di 3 a 2 per i biancazzurri, con le pagelle finali che premiano il lavoro condotto da mister Rolando Maran. Il pareggio con il Mantova neopromosso ha però nuovamente fermato la scalata in classifica dei bresciani, che per ora devono accontentarsi del quinto posto.

Cremonese: 11 punti dopo 8 giornate

La Cremonese ha iniziato il campionato di Serie B con il passo falso contro il Cosenza, gara persa 1 a 0. I grigiorossi hanno subito rialzato la testa nel match seguente contro la Carrarese, vinto per 1 a 0, ma è seguito un nuovo ko contro il Palermo. Il successo sul Sassuolo per 4 a 1 è stata la prima vera prova di forza per gli uomini di mister Giovanni Stroppa. Se è vero che il trionfo sui neroverdi è stato importante perché contro una diretta avversaria per la promozione, va anche sottolineato come i passi falsi iniziali non abbiano trasmesso grande fiducia all’ambiente. Il pareggio con lo Spezia e il trionfo sul Catanzaro non hanno però aperto un filone di risultati utili consecutivi, come era lecito attendersi. È infatti seguito il ko contro il Brescia ed un nuovo pareggio, ancora 1 a 1, contro il Bari. La Cremonese occupa al momento il settimo posto in classifica di Serie B dimostrando molto poco rispetto alle ambizioni conclamate ad inizio stagione.

Chi ha più chance?

Tra le due squadre menzionate, è la Cremonese che sembra poter avere maggiori chance di trionfo in cadetteria, anche se leggermente più indietro ora come ora. Questo nonostante alcuni limiti di rosa che sono emersi anche nelle precedenti annate: dopo un buon girone di andata, infatti, la condizione atletica della squadra non appariva ottimale nella seconda parte del campionato. Si tratta di un elemento tutt’altro che secondario tenuto conto che, se non si dovesse rientrare nelle prime due compagini in classifica, la promozione passa attraverso i playoff che si disputeranno a fine stagione.

