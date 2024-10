Bicipolitana: il progetto della linea 2

Si aggiungono altri tasselli, a livello progettuale, nel disegno della Bicipolitana cittadina: la giunta di Legnano, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo della linea 2, la San Giorgio – Castellanza.

Si aggiungono altri tasselli, a livello progettuale, nel disegno della Bicipolitana cittadina: la giunta di Legnano, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo della linea 2, la San Giorgio – Castellanza.

Sottolinea Bianchi: "Dopo ampie discussioni, avendo recepito alcune richieste di modifica da parte di cittadini e consiglieri comunali, con questo progetto finalizziamo il passaggio della linea 2 dalle vie XXIX Maggio e Pietro Micca, senza impattare negativamente sul numero di parcheggi della zona. Anzi, nel complesso, aumenteranno in prospettiva di una trentina di posti, proprio come promesso a residenti e commercianti grazie agli interventi in corrispondenza dell’area ex Agosti e col nuovo parcheggio che sarà realizzato tra le vie XXIX Maggio e Micca a ridosso dei nuovi condomini a nord di via Calatafimi. Con l’approvazione del progetto in via XXIX Maggio potremo procedere a tracciare la segnaletica orizzontale dopo i lavori di asfaltatura che cominceranno nella seconda metà di ottobre. Ma nel progetto è contenuto anche un intervento che andrà a mettere in sicurezza un punto critico sul percorso della Linea 1, l’incrocio fra via Alberto da Giussano e corso Italia, teatro di diversi incidenti che ha visto coinvolti biciclette e monopattini. Una rete di mobilità sostenibile si realizza anche per garantire una maggiore sicurezza negli spostamenti a chi si muove con mezzi diversi da quelli a motore perché la strada è di tutti e deve diventare un luogo di convivenza paritario, in cui gli utenti più deboli non devono correre più rischi degli altri. Con questo progetto, che si occupa del primo tracciato ciclabile nord-sud in città, comincia a comporsi un reticolo ramificato di linee che fra qualche tempo potenzierà la sua evidenza grazie a un sistema di cartellonistica, segnaletica e di strutture a supporto dei ciclisti. Sono interventi che rientrano in una visione della mobilità che sta prendendo forma in diverse parti della città e interessando tanto i luoghi fisici, come le strade e le zone scolastiche, quanto le abitudini dei nostri concittadini con le novità che abbiamo recepito dal nuovo codice della strada, a partire dai più piccoli, protagonisti del Piedibus e di attività di urbanismo tattico come quella in programma vicino alla scuola Carducci".

Nel dettaglio, per la Linea 2 in via XXIX Maggio il progetto prevede:

• da piazza Monumento a via della Vittoria è prevista la corsia ciclabile sulla destra e parcheggi a sinistra (in linea o a spina pesce secondo i tratti); la corsia ciclabile sarà delimitata da una corsia tratteggiata che avrà la larghezza massima di 1,50 m. La corsia veicolare sarà larga sempre almeno 3 metri.

• l’incrocio con via Vittoria avrà un attraversamento pedonale rialzato

• da via Vittoria a via Mazzini, via XXIX maggio diventerà strada ciclabile E-bis con limite di 30Km/h e parcheggi a spina di pesce retroversi sulla destra e in linea sulla sinistra;

• da via Mazzini a via Bezzecca la corsia ciclabile delimitata da corsia tratteggiata da una corsia tratteggiata che avrà la larghezza massima di 1,50 m. La corsia veicolare sarà larga sempre almeno 3 metri

Il saldo dei posti auto sarà positivo di oltre 30 unità in forza di sei parcheggi in meno su via XXIX Maggio compensati da altri ricavati nell’area ex Agosti in via Rosolino Pilo, cui vanno aggiunti quelli che, a breve si apriranno tra Via Micca e XXIX Maggio. Inoltre con gli interventi urbanistici in avvio nell’area ex Mario Pensotti si realizzeranno un altro centinaio di parcheggi liberi e gratuiti entro un paio d’anni.

Sempre per la Linea 2, in via Pietro Micca, il primo tratto tra via San Martino sarà costituito come strada ciclabile (una strada urbana in cui la circolazione delle biciclette ha la precedenza su tutti i veicoli e con un limite di velocità di 30 km/h), mentre nel secondo tratto sarà realizzata una corsia ciclabile sulla destra della carreggiata, con una larghezza media di 1,50 m. Gli spazi di sosta collocati sul lato destro in alcuni tratti saranno mantenuti, in altri saranno spostati sul lato opposto mantenendo gli stalli in linea o a spina di pesce. Durante i lavori sarà messo a norma il marciapiede esistente in corrispondenza di via Quintino Sella. All’innesto della corsia ciclabile nella rotatoria di piazza Frua il percorso salirà sul marciapiede, che sarà allargato da piazza Frua a via XXIX Maggio.

Sul lato opposto di corso Italia è prevista la messa in sicurezza dell’intersezione con via A. da Giussano, con il rialzo dell’intera intersezione, lo spostamento dell’attraversamento pedonale e ciclabile e l’allargamento dei marciapiedi laterali della via da Giussano.

Terzo punto di rilievo per la Linea 2 è via XX Settembre, lungo cui verranno realizzate corsie ciclabili in ciascun senso di marcia che collegano l’intersezione semaforica con via Venegoni con la rotonda della provinciale per Inveruno (SP12), andando a completare la Linea 3 grazie al collegamento con la ciclabile esistente in S. Michele del Carso e quella in corso di realizzazione sulla SP12 fino a via Podgora grazie al progetto PRIMUS.

Il quadro economico del progetto è di 275 mila euro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!