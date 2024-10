"Cantem con i Gamba De Legn"

"Se fèmm?", per dirla alla loro maniera. Beh... ovviamente si canta. E, alla fine, altroché se si è cantato. Sì, perché a Castano, sul palco del 'Buscia Fest', la festa del prosecco, ecco che sono arrivati i 'Gamba De Legn'. La musica che fa rima con emozioni, ricordi, tradizioni e tanto divertimento e momenti per ritrovarsi e stare insieme. Una serata che li ha visti indiscussi 'mattatori', tra note, battute e qualche siparietto con il pubblico, conquistando proprio tutti.

"CANTEM INSEMMA AI GAMBA DE LEGN"



