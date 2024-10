Giovani pellegrini... per la pace

Il mondo ha bisogno di pace. Lo ripetiamo, in questi giorni forse più di altri, unendoci alle iniziative di preghiera, sollecitate da papa Francesco, legate al primo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, con il pensiero a tutte le guerre e le sofferenze che affliggono il pianeta.

Il mondo ha bisogno di pace. Lo ripetiamo, in questi giorni forse più di altri, unendoci alle iniziative di preghiera, sollecitate da papa Francesco, legate al primo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, con il pensiero a tutte le guerre e le sofferenze che affliggono il pianeta. È necessario aderirvi sentitamente. Per non rischiare di ridursi, come ha affermato l’arcivescovo Mario Delpini sabato 5 ottobre, nel momento conclusivo del pellegrinaggio diocesano dei giovani ‘Regina della pace’, alle “chiacchiere della pace”, reazioni di un momento che si esprimono “con i punti esclamativi”, e dicono, parlando dei particolari delle cronache come si assiste a un terribile spettacolo: “Guarda cosa succede! Ma hai visto cosa è successo là, quanti morti lì, e le immagini delle distruzioni dall’altra parte! Le chiacchiere della pace sono spesso delle grida, degli insulti rivolti a questo o a quello. Le chiacchiere della pace sono delle grida che pretendono che qualcuno faccia qualcosa… e se ne stanno lì, nel salotto a chiacchierare”. Significativo allora il pellegrinaggio a piedi, da Sotto il Monte al Santuario giubilare della Madonna del Bosco, in occasione della ricorrenza della Madonna del Rosario. Il rettore del Seminario diocesano don Enrico Castagna ha voluto dialogare con i ragazzi, oltre 350 provenienti da tutta la Diocesi, anche da Castano Primo e Cuggiono: vocazione e missione. Il cammino, di 12 km, con la preghiera del rosario è stata occasione di riflessione e confronto, per poi arrivare al Santuario e chiudere in preghiera con l’Arcivescovo Delpini: “Vorrei incoraggiarvi a desiderare di essere il popolo della pace, senza tante chiacchiere...”.

