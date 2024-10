Croce Azzurra Buscate ha organizzato un corso di disostruzione pediatrica, un'iniziativa importante che può realmente salvare vite.

Croce Azzurra Buscate ha organizzato un corso di disostruzione pediatrica, un'iniziativa importante che può realmente salvare vite. Questo corso è rivolto principalmente a chi lavora con i bambini, come genitori, educatori e operatori sanitari, e mira a fornire le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza. Partecipare a questo corso può fare la differenza in caso di bisogno, quindi è un'opportunità da non perdere per chi desidera essere preparato e pronto ad agire. L’iniziativa si svolgerà martedì 29 ottobre, alle 21, presso la Sala Civica di piazza della Filanda 7 a Buscate.

