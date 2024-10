Tommaso vince 'Swim the Island'

Una gara di nuoto in acque libere iconica e suggestiva, un traguardo per molti nuotatori e vinta dal giovane nuotatore cuggionese Tommaso Vismara.

La splendida area marina protetta di Bergeggi (Spotorno, Liguria) è stata teatro nel primo fine settimana di Ottobre dell’ultima tappa di “Swim the Island”. Una gara di nuoto in acque libere iconica e suggestiva, un traguardo per molti nuotatori e tra le più riconosciute e partecipate da migliaia di atleti provenienti da tutta Europa. Molte le distanze di gara dalle più amatoriali “Short”, “Sprint” e “Family” alla “Staffetta” fino alla prova regina, la “Long”: 6000 metri da nuotare alla massima velocità.

E’ stata proprio la “Long”, riservata ad atleti maggiorenni, ad aver visto il giovane cuggionese Tommaso Vismara trionfare sulla concorrenza. Facciamo i complimenti a Tommaso “Tommy”, nuotatore della Games Sport SSD (Piscina di Cuggiono) e gli chiediamo un commento a caldo: “Questo è il quarto anno che partecipo ed essendo il primo da maggiorenne ho deciso di nuotare la distanza più lunga. Il meteo non è stato favorevole per noi atleti ma fortunatamente il mare era poco mosso; durante il briefing pre-gara ho cercato di trovare la concentrazione necessaria per comprendere bene il percorso”.

Vismara nuota i due giri attorno all’isolotto di Bergeggi, per un totale di 6 chilometri, con un crono che mette i brividi: 1 ora 27 minuti e 35 secondi. “Alla partenza ero un po’ ansioso” continua “dato che era una distanza mai fatta, ma appena gli spettatori hanno iniziato a sostenerci non ho più provato quella sensazione e una volta entrato in acqua, ho cercato di concentrarmi al massimo per gestire al meglio la gara. Unico inconveniente è stata l’ustione da contatto con una medusa, che per pochi attimi mi ha fatto pensare al ritiro”. La gioia per aver concluso al primo posto della categoria under – 20 si riconosce sul giovane volto del nuotatore di Cuggiono che conclude “Sono molto soddisfatto perché mi sento ripagato dopo tutti gli sforzi che ho fatto durante l’anno”. Bravo Tommaso e brava Games Sport SSD, un altro oro è in bacheca.

Flavio Carato

