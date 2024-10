Soccorso animali: c'è l'ambulanza veterinaria

C’è un animale ferito o che sta male, eccola pronta ad intervenire. È l’ambulanza veterinaria "Un servizio che nasce per dare supporto alle persone ed alle famiglie che hanno con loro cani, gatti o appunto qualsiasi altro animale che si trova in situazioni di difficoltà...".

C’è un animale ferito o che sta male, eccola pronta ad intervenire. È l’ambulanza veterinaria “Un servizio che nasce per dare supporto alle persone ed alle famiglie che hanno con loro cani, gatti o appunto qualsiasi altro animale che si trova in situazioni di difficoltà - spiega Daniela Scebba, presidente di E.P.S. ‘Emergency Pets Italia’ - Nello specifico, ci occupiamo del cosidetto primo soccorso e del successivo trasporto presso la clinica veterinaria”. Una presenza, insomma, davvero fondamentale. Una realtà che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più un punto di riferimento. “Un’attività che sta avendo una buona risposta da parte della popolazione - continua Davide Signorino, vicepresidenti di E.P.S. - Sono, infatti, diverse le chiamate che ci arrivano”. Si interviene, allora, sia in casa, sia in strada. “Le richieste sono varie - concludono - Solo per citarne alcune, siamo stati contattati, ad esempio, per assistere gatti o anche tartarughe abbandonate lungo l’autostrada oppure altri animali in difficoltà su qualche arteria viabilistica cittadina e in zone periferiche, fino all’aiuto che prestiamo, in maniera quasi quotidiana, a cani, uccelli, conigli, ecc... che stanno male all’interno delle abitazioni. Diciamo che l’ambulanza veterinaria sta vicina all’animale, ma indirettamente è come stesse accanto anche al suo padrone o alla sua padrona”. Un importante servizio, alla fine: chi ne avesse bisogno, può telefonare al 338/3425033.

SOCCORSO ANIMALI: ECCO L'AMBULANZA VETERINARIA



