Gli eventi per la M4

La giornata del 12 ottobre, dedicata all'inaugurazione dell'intera tratta della nuova linea metropolitana M4, si concluderà con una serata all'insegna della cultura e dello spettacolo dal vivo, aperta a tutta la città. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Milano e gli operatori culturali locali, 14 tra teatri, cinema e spazi culturali situati lungo il percorso della nuova “metropolitana blu” offriranno una serie di spettacoli gratuiti. Cittadini e cittadine potranno assistere a uno dei 17 spettacoli disponibili, semplicemente prenotandosi attraverso la pagina ufficiale: Festa M4, che elenca i dettagli degli eventi e i relativi sistemi di prenotazione. L'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa: "L’inaugurazione dell’intera tratta della M4 segna un momento storico per la nostra città, e vogliamo festeggiarlo rendendo la cultura protagonista. Grazie alla generosità e alla collaborazione degli operatori culturali di Milano, siamo riusciti a offrire ai cittadini 17 spettacoli gratuiti nei teatri e nei cinema vicini alle nuove stazioni della metro blu. Questo è un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni e realtà cittadine possa rendere arte e spettacolo accessibili a tutti e a tutte, creando nuove occasioni di condivisione e arricchimento per la comunità". Sacchi ha inoltre sottolineato come l’investimento in mobilità sostenibile, rappresentato dalla nuova linea M4, apra la strada a un nuovo modo di vivere la città, favorendo la scoperta di nuovi spazi culturali e monumentali. Il cartellone degli spettacoli è ampio e variegato, toccando tutti i principali generi artistici e cinematografici. Tra i titoli in programma troviamo opere teatrali di grande rilevanza, come ‘Uno, nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello, ‘La casa di Bernarda Alba’ di Federico García Lorca e la ‘Medea’ di Euripide. Per gli amanti del cinema d’autore, saranno proiettati classici come ‘Rocco e i suoi fratelli’ di Luchino Visconti e novità come “’Joker: Folie à Deux’ di Todd Phillips. Non mancheranno le anteprime cinematografiche, tra cui l’atteso ‘Inside Out 2’ e il film biografico ‘Iddu – L’ultimo padrino’. Inoltre, saranno presentati biopic su figure storiche come Pablo Picasso e Maria Montessori, offrendo un viaggio nella vita e nelle opere di questi personaggi straordinari. Per gli appassionati di musica, la serata proporrà un’ampia scelta, dal repertorio classico con opere di Giacomo Puccini come ‘Suor Angelica’ e ‘Gianni Schicchi’, fino alla musica jazz, con la Lazy Sloths Jazz Band e la Grande Storia del Jazz insieme a Paolo Tomelleri. Infine, sarà possibile partecipare a un suggestivo percorso di scoperta dei monumenti e delle chiese lungo il tracciato della M4, per unire cultura e mobilità in una serata davvero unica.

