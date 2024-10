Arriva il Circo

Arriva a Vittuone il Circo Greca Orfei: in pista il più giovane motociclista d’Europa e l’unico in Italia.

Il Circo Greca Orfei, uno degli spettacoli più iconici e amati in Italia, torna a far tappa nel milanese, a Vittuone, presso il Centro Commerciale Il Destriero dal 11 al 27 ottobre 2024. Un evento imperdibile per grandi e piccini, che promette adrenalina, emozioni forti e il fascino senza tempo del circo.

I Grandi Felini Protagonisti Il pubblico potrà ammirare da vicino i maestosi grandi felini: tigri, leoni e leonesse, in esibizioni spettacolari che esalteranno la loro eleganza e potenza. La bellezza di questi animali lascia senza fiato, rendendo lo spettacolo un’esperienza visiva e sensoriale unica.

Acrobazie e Spettacoli Emozionanti Non mancheranno momenti di pura adrenalina grazie ai motociclisti spericolati che si esibiranno nel famoso "Globo della Morte". Al Circo Greca Orfei il più giovane motociclista in Europa e l’unico in Italia. Un giovane centauro italiano, Marco Pellegrini, che rappresenta un’eccellenza nazionale in un settore solitamente dominato da artisti provenienti dai paesi latinoamericani. Con il suo team, Marco porta in scena un'esibizione incredibile, che tiene il pubblico con il fiato sospeso, con i piloti che sfidano la gravità e i loro limiti in acrobazie mozzafiato.

Intrattenimento per Tutti Oltre agli incredibili felini e ai motociclisti acrobati, lo spettacolo prevede numerose altre esibizioni che coinvolgono clown, artisti circensi e animali esotici, come cavalli e cavallini pony, per garantire divertimento e stupore a spettatori di tutte le età.

Orari degli Spettacoli I

l debutto è previsto per venerdì 11 ottobre con due spettacoli: uno alle 17:30 e uno alle 21:00. Durante i fine settimana, gli spettacoli si terranno il sabato e la domenica alle ore 15:00 e 17:30, mentre durante la settimana saranno programmati il lunedì e il giovedì alle 17:30. Martedì e mercoledì sono giorni di riposo.

Informazioni e Prenotazioni Per maggiori informazioni e prenotazioni, il pubblico può contattare il numero 329 2946591 o seguire gli aggiornamenti sui social media ufficiali del Circo Greca Orfei: @circogrecaorfei_official.

Non perdete l’occasione di assistere a uno degli spettacoli circensi più emozionanti e spettacolari dell’anno!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!