Incontri per i divorziati e separati

Cammina lungo tre rette precise il ciclo di incontri intitolato "Il giubileo della speranza" organizzato dal Decanato Villoresi.

Ascolto, riflessione, condivisione. Per comprendere una realtà dolorosa ma anche per individuare le coordinate per gestirla nel modo migliore. Cammina lungo tre rette precise il ciclo di incontri intitolato "Il giubileo della speranza" organizzato dal Decanato Villoresi. Una serie di appuntamenti che si candida a essere, nelle intenzioni dei suoi promotori, "proposta di un cammino di fede per chi vive la separazione, il divorzio o una nuova unione". Il primo appuntamento è previsto per lunedì 21 ottobre alle 20.45 nel salone della chiesa parrocchiale di Villastanza.

