'Via libera' ai riscaldamenti

A seguito delle tante telefonate giunte in questi giorni in municipio per sapere quando e se è possibile accendere gli impianti termici si ricorda che, per legge, al di fuori del periodo di accensione consentito (15 ottobre – 15 aprile per la Zona E in cui ricade il Comune di Legnano) e senza bisogno di ordinanze sindacali, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata, quindi per 7 ore. Nei prossimi giorni, alla luce dell’andamento delle temperature, l’amministrazione, con apposita ordinanza, deciderà se ridurre, a partire da martedì 15 ottobre (data di accensione degli impianti termici), gli orari e i periodi di funzionamento degli impianti di riscaldamento. Anche in questo caso i riscaldamenti, sempre in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, potranno essere accesi per 7 ore.

