La Scienza... in piazza

Bellissima iniziativa nel centro storico dove ragazzi e giovani, tra esperimenti e giochi, hanno avvicinato bambini e famiglie al mondo della scienza e delle scoperte.

Nel pomeriggio di domenica 6 ottobre il centro di Corbetta ha ospitato una nuova edizione di 'Scienza in Piazza', l’atteso appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica. L'evento, si è tenuto in Piazza del Popolo nel centro storico della città, offrirà ai partecipanti la possibilità di assistere e prendere parte a laboratori ed esperimenti scientifici adatti a tutte le età. L'ingresso era libero, un'occasione davvero imperdibile per famiglie, studenti e appassionati di scienza.

L’obiettivo della manifestazione era quello di avvicinare il grande pubblico alle meraviglie della scienza, attraverso attività pratiche e interattive che spaziano dalla chimica alla fisica, dalle scienze ambientali alla biologia. 'Scienza in Piazza' era un'opportunità per imparare divertendosi e scoprire, in modo accessibile, i segreti della natura e del mondo che ci circonda.

Tra i protagonisti della giornata diverse scuole e istituzioni di rilievo:

- La scuola secondaria di primo grado Simone da Corbetta

- L’Associazione Città dei Bambini

- Il Liceo Scientifico Bramante di Magenta

- L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Bonfantini” di Novara

- Il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano

- Il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente dell'Università degli Studi di Milano

- Il Dipartimento di Scienza del Farmaco dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale

Queste realtà, con le loro équipe di scienziati, studenti e ricercatori, hanno messo a disposizione le loro competenze per guidare i visitatori in un viaggio alla scoperta del sapere scientifico. Le diverse attività previste spazieranno tra esperimenti dal vivo, dimostrazioni pratiche e momenti di approfondimento su temi legati all’ambiente, alla salute, alla sostenibilità e alla scienza del cibo.

'Scienza in Piazza' rappresenta un’importante iniziativa per stimolare la curiosità scientifica, in particolare tra i giovani, promuovendo una cultura del sapere e del progresso attraverso la partecipazione attiva e il dialogo con esperti del settore.

