Il legame tra UYBA e Busto Arsizio

Una grande sinergia tra città e società sportiva, unità di intenti già capace negli anni di grande progettualità non solo sull'arena, ma su tutto il territorio.

Si è svolta questo mezzogiorno presso la Sala Consiliare del Comune di Busto Arsizio la presentazione ufficiale a sponsor, stampa e autorità della Eurotek UYBA edizione 2024/25. La scelta della location non è casuale, ma simbolica della grande sinergia tra città e società sportiva, unità di intenti già capace negli anni di grande progettualità non solo sull'arena, ma su tutto il territorio.

L'evento, ben presentato dal giornalista Piero Giannico, è iniziato con il saluto del Presidente Giuseppe Pirola e del Sindaco Antonelli.

Così Pirola: "Ringrazio l'amministrazione comunale per il supporto, senza l'appoggio della città probabilmente non saremmo qui e non potremmo giocare all'arena. Il Comune sono sicuro che sarà ancora motore di slancio per il futuro della UYBA. L'anno scorso doveva essere il mio ultimo anno, ma insieme all'avvocato Facchinetti, a Mattia Moro, Paolo Ferrario e Andrea Saini e a tutti i soci, abbiamo pensato al passaggio di proprietà a Brera Holdings per tornare a essere vincenti. Ora è siamo in un momento di ulteriore consolidamento con un nuovo CDA che presentiamo oggi e che sarà la base del nostro futuro. Ringrazio tutti i nostri sponsor, vitali per il nostro progetto sportivo".

Il sindaco Antonelli: "La UYBA merita una sala importante come questa per la sua presentazione. La società porta il nome di Busto Arsizio nel mondo, con grande importanza. Siamo molto felici, la UYBA è un po' il marketing della nostra città e del territorio. Voglio ringraziare le ragazze e la società per aver portato a compimento la scorsa stagione: c'era un progetto in corso che è stato ribaltato (mi riferisco a Velasco), sono stato e sono ancora amareggiato per quanto successo, per cui complimenti doppi per aver centrato gli obiettivi nonostante le enormi difficoltà".

Il nuovo assessore allo sport Luca Folegani: "Un grande motivo di orgoglio per me esordire con la mia prima conferenza stampa con questa società. La UYBA è una colonna portante dello sport di Busto Arsizio e merita tutto il nostro supporto".

Poi via alla passerella delle atlete, dalle confermate Lualdi, Sartori, Piva, Frosini e Boldini alle nuove Howard, Pelloni, Van Der Pijl, Van Avermaet, Morandi, Obossa, Kunzler e Scola.

Così la capitana Giuditta Lualdi: "Sono emozionata perchè è la prima mia volta in questa sala; sono molto contenta, siamo pronte ed entusiaste di iniziare anche su un campo difficile come Conegliano. Una promessa? Quella che lavoreremo sempre per ottenere obiettivi importanti, sicuramente per arrivare ai play-off".

A seguire l'entrata di tutto lo staff con coach Caprara a fare da capofila: sulla scena anche il 2° Enrico Barbolini, il 3° Filippo Lualdi, lo scout-man Roberto Menegolo, il preparatore atletico Claudio Gaggini, l'osteopata Marco Coerezza, la fisioterapista Marta Pedroli, il medico Marco Moscheni.

Così Giovanni Caprara: "Mi sto divertendo tanto in palestra, era tanto tempo che non avevo una squadra così giovane e volenterosa: sarebbe bellissimo vedere il palazzetto pieno, ci impegneremo al massimo ogni giorno per ottenere il miglior risultato possibile. Busto Arsizio ha l'arena più bella d'Italia e il sogno è quello di ripetere quello che è stato fatto negli anni del triplete".

Il DS Carmelo Borruto: "E' una bella squadra, vedremo in campo se le idee di mercato condivise con il coach saranno come ce le aspettiamo. Abbiamo qualche scommessa che vogliamo vincere, dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi e avere buoni obiettivi come ha detto il capitano. Questo precampionato ha dimostrato che la squadra ha le qualità per potersela giocare con tutte le squadre".

Seconda parte della presentazione dedicate alle novità societarie, con la presentazione del nuovo CdA, composto da 4 imprenditori e professionisti con base in Italia e da 5 manager e professionisti con base negli Stati Uniti nominati dal socio di maggioranza americano Brera Holdings. Eccolo nel dettaglio:

Consigliere e Presidente

GIUSEPPE PIROLA (Dottore Commercialista e Consigliere di Amministrazione di Lega Pallavolo Femminile) con delega alla gestione sportiva

Consigliere

ANDREA SAINI (Presidente e Amministratore Delegato di LAICA SPA) con delega al controllo di gestione e finanziario

Consigliere

SIMONE FACCHINETTI (Avvocato con Studio a Milano Varedo Busto Arsizio Londra e Dubai) con delega alla consulenza legale/contrattualistica e gestione delle sponsorizzazioni e rapporti istituzionali: "Bellissime vibrazioni, a partire dal discorso del nostro sindaco. Sartori e Piva hanno fatto parte della nazionale nella prima fase estiva, tante ragazze arrivate in finale alle Olimpiadi sono passate da Busto Arsizio: questo significa che UYBA è una società che ti forma, che ti può lanciare. Porto i saluti di Roberto Simonini, AD di Eurotek: una azienda di Busto Arsizio per Busto Arsizio".

Consigliere

PAOLO FERRARIO (Presidente e Amministratore Delegato di E-WORK SPA) con delega alla gestione dipendenti/consulenza giuslavoristica

Consigliere

PIERRE GALOPPI (CEO di Brera Holdings PLC) che in collegamento da Miami ha ribadito il sostegno della società per azioni nei confronti di UYBA, ha ringraziato l'amministrazione comunale e fatto i migliori auguri per la stagione sportiva.

Consigliere

DAN McCLORY (Managing Director, head of Equity Capital Markets, head of China di Boustead Securities)

Consigliere

ALBERTO LIBANORI (Managing Director di Boustead & Company)

Consigliere

PIETRO BERSANI (CEO and Board Member di Kiromic Biopharma Inc)

Consigliere

MARGHERITA GIUBILEI (Avvocato di AlderLaw a Los Angeles)

Piero Giannico ha poi chiamato sul palco il Direttore Generale MATTIA MORO, con delega alla gestione dell’Arena e delle strutture sportive e gestione/organizzazione eventi/ticketing. Queste le sue parole: "Grazie a Busto Arsizio, l'anno scorso eravamo a fare la presentazione nella piazza principale, ora arriviamo qui, nella sala più importante della città. Stiamo aprendo l'arena a tutti gli sport, la città ha più di 90 associazioni sportive di alto livello e questo dev'essere un motivo di vanto. Abbiamo ospitato le qualificazioni olimpiche di pugilato e saremo sempre proattivi verso queste attività extra pallavolo per far vivere l'arena 365 giorni all'anno. Ci affideremo ancora alle eccellenze del territorio: per le auto, per la salute (Istituto Clinico San Carlo) e per la crescita dei ragazzi grazie al rapporto consolidato con Mauro Ghisellini e al suo Liceo Pantani. Ringrazio infine lo staff e le atlete per questo precampionato positivo e speriamo con il lavoro di raggiungere gli obiettivi prefissati".

L'avvocato Simone Facchinetti hanno poi presentato il Comitato Esecutivo, punto di riferimento col fine di velocizzare e razionalizzare le fasi decisionali.

Il comitato è così composto:

SIMONE FACCHINETTI (Presidente)

GIUSEPPE PIROLA

PIERRE GALOPPI

ANDREA SAINI

La società di avvarrà anche di un Revisore legale dei conti, il DOTT. PIERPAOLO TRUPIA

La Divisione marketing e comunicazione sarà presidiata da GIORGIO FERRARIO, a cui il Presidente Pirola ha voluto riconsegnare il premio "Carlo Gobbi", ricevuto settimana scorsa a Courmayeur, sottolineando nuovamente l'importanza degli aspetti di comunicazione in ambito sportivo.

Giorgio Ferrario ha poi svelato che il presentatore di questa giornata, Piero Giannico, sarà la nuova voce della UYBA per le telecronache di tutte le gare casalinghe, accompagnato dall'ex giocatrice biancorossa Stefania Dall'Igna.

Ed ora, buon campionato a tutti!

