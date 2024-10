Il Parco del Roccolo promuove per i Comuni del suo territorio il concorso letterario intitolato "Il mio Roccolo".

Un parco, mille sensazioni. Che, dando fondo alla creatività, possono farsi ricordi, testimonianze, poesie e racconti. Il Parco del Roccolo promuove per i Comuni del suo territorio il concorso letterario intitolato "Il mio Roccolo", riservato a chi, avendo vissuto a lungo l'esperienza di fruizione del polmone verde, ha maturato sensazioni che desidera tradurre in versi o in prosa. Chi desidera partecipare dovrà inviare il proprio elaborato entro il 15 ottobre all'email parabiago [at] legambiente [dot] org. La partecipazione è gratuita e il primo novembre vi sarà un momento di lettura di una selezione delle opere di quanti hanno partecipato.

