Privacy violata, Morata se ne va

La notizia era rimbalzata sui siti dopo l'annuncio social del sindaco di Corbetta Marco Ballarini: il campione del Milan e della nazionale spagnola Alvaro Morata si è trasferito a Corbetta. Post con immagine ritoccata e la scritta 'Corbetta', toni enfatici alla Fabrizio Romano (tra i massimi sportivi di calciomercato),... e tanti commenti entusiasti.

Oggi, sempre a mezzo social, la dura presa di posizione dell'attaccante rossonero: "Egregio sig. Sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l'unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata". Poi il calciatore del Milan ha proseguito: "Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiar casa nell'immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini".

