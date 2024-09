Corso di difesa personale al femminile

La Versus, celebre palestra di arti marziali di Legnano, su richiesta dell’associazione femminile “Alveare Rosa” ripropone il corso gratuito di “difesa personale al femminile”.

La Versus, celebre palestra di arti marziali di Legnano, su richiesta dell’associazione femminile “Alveare Rosa” ripropone il corso gratuito di “difesa personale al femminile”. L’iniziativa, tenutasi per la prima volta nell’autunno del 2019 con un numero record di presente, è già stata replicata altre due volte dopo la pandemia riscuotendo sempre molta attenzione tra le donne di Legnano e dintorni.

“Un’attenzione – spiega il Direttore Tecnico della Versus e docente del corso, il M° Guido Colombo – che conferma la purtroppo diffusa percezione di insicurezza dovuta ai frequenti casi di aggressione che si verificano nella nostra zona. Lo scopo del nostro corso è prima di tutto spiegare come prevenire le situazioni di pericolo analizzando la realtà che ci circonda e poi di proporre alle allieve una sintesi di tecniche quanto più possibile semplici ma allo stesso tempo realistiche ed efficaci, utilizzabili da qualunque persona in normali condizioni fisiche”.

Il primo di 10 appuntamenti da 1 ora ciascuno, tutti di sabato alle 15, si terrà sabato 5 ottobre presso la nuova palestra della Versus in Via Calatafimi 1 a Legnano (zona biblioteca) che ospiterà anche tutte le altre lezioni. La frequenza è aperta a tutte le donne di ogni comune dai 12 anni in su e, lo ripetiamo, è totalmente gratuita.

Per informazioni e iscrizioni si possono contattare: 339/36.70.263 o scrivere a: HYPERLINK "mailto:info [at] ssversus [dot] com"info [at] ssversus [dot] com oppure contattare “Alveare Rosa” sui social: HYPERLINK "https://www.facebook.com/groups/alvearerosalegnano/"https://www.facebook.com/groups/alvearerosalegnano/ HYPERLINK "https://www.instagram.com/alvearerosa/"https://www.instagram.com/alvearerosa/

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!