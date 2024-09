30 bici a pedalata assistita

Nuove opportunità di mobilità multimodale a Busto Arsizio. Presentato, infatti, un servizio in sharing, gestito dalla società Ridemovi, che è già presente in numerose città in Italia e in Europa, che mette a disposizione 30 biciclette a pedalata assistita.

Nuove opportunità di mobilità multimodale a Busto Arsizio. Presentato, infatti, un servizio in sharing, gestito dalla società Ridemovi, che è già presente in numerose città in Italia e in Europa, che mette a disposizione 30 biciclette a pedalata assistita: sono reperibili in prossimità delle postazioni del precedente servizio di bike sharing (Comune, via Manara, Ospedale, Tribunale, piazza Santa Maria). Oltre a queste, poi, ecco anche 100 monopattini elettrici. Il servizio è attivabile scaricando l’apposita app Ridemovi. Durante la presentazione l'assessore SSalvatore Loschiavo affiancato da Carmelo Vinci (city manager di Ridemovi), dal comandante della Polizia Locale Stefano Lanna e da Giuseppe Vaccarino (mobility manager della città di Busto), ha sottolineato che si punterà molto sulla formazione dei giovani per l’utilizzo in sicurezza dei mezzi. Sono previsti, infatti, incontri formativi nelle scuole.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!