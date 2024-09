Fermato truffatore

Fermati dopo la segnalazione di uno dei varchi, cercano di scappare, investendo anche un agente della Polizia Locale. Ma prontamente inseguiti dalla pattuglia in quel momento in servizio, vengono bloccati.

Controllo, presenza e contrasto costante per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti. E così, proprio in questi ultimi giorni, la Polizia Locale di Castano ha scoperto e sanzionato cinque persone che avevano appunto gettato via spazzatura in strada o nelle immediate vicinanze.