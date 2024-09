U.S. Legnanese: 'Stralegnanese' e 'Coppa Bernocchi'

La U.S. Legnanese 1913 ha svelato nel prestigioso Palazzo Leone da Perego i dettagli della Stralegnanese by Night e della Coppa Bernocchi, gli ultimi due appuntamenti del calendario 2024 della storica e blasonata realtà sportiva cittadina.

STRALEGNANESE BY NIGHT: SPORT, DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ

L’attenzione si è poi spostata sulla StraLegnanese by Night, prova non competitiva di corsa su strada in calendario venerdi 13 settembre: un’occasione unica per attraversare la città in notturna, senza il traffico cittadino e godendo di una insolita, e affascinante prospettiva. Un’occasione resa possibile dalla lunga collaborazione tra U.S. Legnanese 1913 e Allianz Bank, rappresentata da Giovanni Gritti, Executive Manager Allianz Bank Private. Alla presenza di Tito Tiberti, tecnico nazionale endurance FIDAL Roma e direttore tecnico del Campaccio, Gianni Dolce, Vicepresidente della U.S. Legnanese 1913, ha sottolineato come la StraLegnanese by Night non sia solo una celebrazione dello sport, ma anche un’occasione per la comunità, di divertimento, condivisione e solidarietà. Il villaggio della Stralegnanese by Night all’Isola del Castello sarà infatti animato da musica e da stand gastronomici e dagli amici della storica realtà sportiva, pronti ad accogliere tutti con simpatici omaggi. Un’attenzione particolare la merita l’aspetto solidale: quest’anno la StraLegnanese by Night corre a fianco di Ananke Family ETS, la piu’ grande associazione impegnata nello studio, nella prevenzione e nella cura di chi soffre dei disturbi di comportamento alimentare; e grazie al braccialetto viola con l’hashtag iosonoladifferenza, sarà possibile devolvere delle offerte per acquistare pacchetti terapeutici per la cura di chi non puo’ permettersi trattamenti contro una malattia che colpisce sempre piu’, e sempre piu’ giovani.

COPPA BERNOCCHI 2024: UN CLASSICO DEL CICLISMO INTERNAZIONALE

Cuore della conferenza stampa, la presentazione della 105° Coppa Bernocchi – 48° GP Banco BPM, competizione che da sempre richiama i piu’ grandi nomi del ciclismo internazionale. La leggenda delle due route Giuseppe Saronni, capace di aggiudicarsi l’edizione del 1980 e quella del 1981 della prova legnanese, e scopritore del grande talento sloveno Tadej Pogačar al quale ha fatto firmare il primissimo contratto da professionista con il Team UAE Emirates di cui è dirigente, ha ricordato il fascino e la tensione di questa gara per lui di casa – nato a Novara, si è poi trasferito a Parabiago, ndr. E ha riconosciuto l’impegno della U.S. Legnanese 1913 nel mantenere vivo lo spirito del ciclismo sia ad altissimi livelli, sia in ambito giovanile, in un contesto decisamente più complesso rispetto agli anni d’oro di questo sport in Italia. Il vicepresidente Roberto Taverna ha poi svelato le squadre che, ad oggi, hanno confermato la partecipazione alla prova del 7 ottobre, sottolineando il valore di questo evento non solo per il ciclismo professionistico, ma anche per la crescita dei giovani talenti.

Coppa Bernocchi significa anche Banco BPM, una collaborazione che dura da ben 48 anni e che, come ha sottolineato Dante Barone, Responsabile Area Milano Ovest, trova le proprie radici nella passione che collaboratori e dipendenti dello stesso istituto di credito hanno sempre avuto per il ciclismo, fino ad arrivare ai giorni nostri: una banca per il territorio, sul territorio e a sostegno delle realtà del territorio. Alla valorizzazione delle realtà locali e al benefico impatto che la Coppa Bernocchi e gli eventi curati dalla U.S. Legnanese 1913 esercitano su Legnano e sulle aree limitrofe è stata data ulteriore attenzione anche da Paolo Ferré, Presidente Confcommercio Legnano: circa 500 ospiti sparsi in una decina di hotel tra Milano e Varese per una settimana di gare - la Coppa Bernocchi fa parte del Famoso Trittico Lombardo insieme alla Coppa Agostoni (6 ottobre) e alla Tre Valli Varesina (8 ottobre), cui seguono il Gran Piemonte (10 ottobre) e il Giro di Lombardia (12 ottobre), significano infatti notevole impatto per l’economia e il turismo locali. Gianni Dolce ha infine illustrato il percorso e i dettagli tecnici della Coppa Bernocchi 2024: 174km con partenza dal centro di Legnano alle 12:20 per un breve trasferimento al chilometro zero posto quest’anno a San Giorgio su Legnano. Dopo quattro traguardi volanti (Nerviano, Parabiago, San Vittore Olona e Cerro Maggiore), il tracciato, modificato rispetto a quello dello scorso anno per rendere la prova ancora piu’ spettacolare e tecnica, rientra a Legnano per dirigersi al tradizionale circuito della Valle Olona: un Gran Premo della Montagna sulla salita di Caramamma e sette ripetizioni del circuito prima di ritornare verso Legnano per il gran finale su Viale Toselli.

