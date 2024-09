I Demo Ride per bambini

Il Corbetta Park Milano si trova in via Zanella 33 a Corbetta, a 20 minuti dalla metropoli lombarda, dove su una superficie di 16000 mq, sono stati creati ben quattro distinti spazi didattici.

L’Estate è finita e ricominciano anche le attività al Corbetta Park Milano con qualche novità. La prima è l’apertura anche al sabato, che potrebbe estendersi ulteriormente, e che già da sabato 14 settembre inaugurerà la riapertura dopo le vacanze della pista.

In questa occasione la Baby Bike School, che opera all’interno della struttura corbettese, propone ai bambini dai 3 anni in su la possibilità di Demo Ride gratuiti sulle Balance Bike elettriche e le moto elettriche (KTM e Husqvarna).

Per questi Demo Ride verranno fornite, oltre al casco, anche le protezioni per garantire la massima sicurezza ai piccoli piloti.

Il Corbetta Park Milano si trova in via Zanella 33 a Corbetta, a 20 minuti dalla metropoli lombarda, dove su una superficie di 16000 mq, sono stati creati ben quattro distinti spazi didattici con crescente difficoltà che seguono la progressione didattico/evolutiva dei bambini.

Un ampio campo base dove creare percorsi semplici per i primi approcci e l’evoluzione delle capacità di controllo del mezzo, una pista base che rappresenta un ideale percorso dove affinare le capacità, un tratto off-road con piccoli dislivelli per acquisire competenze specifiche ed infine una vera pista fuoristrada.

Per l’occasione sarà presente un percorso gonfiabile griffato KTM per rendere ancora più sicura la prova dei piccoli partecipanti.

Una interessante possibilità per i bambini di sperimentare una nuova esperienza motoria in totale sicurezza e nel caso permettere agli adulti di divertirsi e/o allenarsi con la propria moto.

Gli orari di apertura della Pista per chi vuole girare liberamente con la propria moto vanno dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30, mentre i Demo Ride dedicati ai bambini sono previsti dalle 9,30 alle 17,30.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni il numero di telefono da chiamare è 3388437321.

Trovate Corbetta Park Milano e Baby Bike School anche su Facebook e Instagram.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!