La fontana della luna torna a risplendere

Alcuni cittadini hanno segnalato il problema, i tecnici hanno provveduto a risolverlo. La fontana della luna di Arluno è stata fatta ritornare al prisco splendore grazie alla collaborazione tra gli arlunesi e le loro istituzioni. Inaugurata il 23 dicembre 2020, deve il suo nome all'origine etimologica stessa di Arluno che, secondo alcuni, deriverebbe proprio da Ara Lunea, altare dedicato alla Luna e a Diana. Simbolo della luna è una sfera realizzata in marmo bianco di Carrara del diametro di nove metri. All'interno della fontana si trovano poi otto sfera di dimensioni meno consistenti che simboleggiano altrettante lune del lunario mensile. "La fontana è ripulita e di nuovo operativa - dice con soddisfazione in una nota il sindaco Alfio Colombo - anche grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, in particolare del signor Alessandro, ringraziamo anche i tecnici che sono intervenuti".

