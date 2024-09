Immenso Barlaam!

Grande successo ai Giochi Paralimpici di Parigi, dove il campione di Cassinetta ha stabilito, con 23 secondi e 90 centesimi, il nuovo primato mondiale sulla distanza.

Un risultato clamoroso e strepitoso... il nuotatore di Cassinetta di Lugagnano centra un risultato storico. Un risultato davvero incredibile nei 50 sl S9: è d’oro nei 50 sl col record del mondo in 23″90, battendo il russo neutrale Denis Tarasov di ben 1″25 e il norvegese Fredrik Solberg di 1″43. Una superiorità schiacciante, con le sue bracciate poderose e un tocco morbido. Il precedente record del 24enne milanese era di 23″96 realizzato ai Mondiali di Manchester (6 agosto 2023), dov’era stato il miglior e più decorato nuotatore al mondo. “E’ tanta roba non solo con la mia gara, siamo partiti col botto. La mia gioia è incontenibile, E’ bello, è bellissimo. Oggi finalmente con una mia gara ho fatto divertire tutti: in queste Paralimpiadi, il pubblico tifa a prescindere dalla nazionalità, ed è molto bello”. Voleva regalarsi un’emozione così forte e Simone è riuscito a centrare il grande obiettivo.

