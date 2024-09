Riqualificazione della piazza

Cantieri e operai al lavoro. Si riqualifica la Piazza Mazzini a Castano. L'opera è il primo lotto di intervento, a cui seguirà il secondo in Piazza San Zenone.

Cantieri e operai al lavoro. Si riqualifica la Piazza Mazzini a Castano. "Il progetto, finanziato in parte dal Distretto del Commercio, una volta che ci siamo insediati alla guida della città, lo abbiamo in parte modificato rispetto al precdente - spiega il vicesindaco Daniele Rivolta - andando così a recuperare 5 parcheggi nella parte centrale, con l'aggiunta di alcuni dispositivi illuminanti". Più nello specifico, poi, l’opera, che avrà la durata di circa un mese e prevede tra l’altro nuove aree verdi e un passaggio pedonale centrale con panchine, è il primo lotto di intervento, a cui seguirà il secondo in Piazza San Zenone, dove i lavori inizieranno una volta conclusi appunto questi in centro.

