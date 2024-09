I dipinti di Elio Robba in Villa Annoni

'Natura nel Parco del Ticino': è la mostra di dipinti di Elio Robba che, il 7 e 8 settembre, sarà nella sala della mangiatoia di Villa Annoni a Cuggiono. L'inaugurazione è in programma sabato 7 alle 17.30, mentre gli orari di apertura saranno il 7 dalle 16 alle 19 e l'8 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune e del Parco del Ticino ed è in collaborazione con il 'Gruppo Artistico Occhio'.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!