Riprende l'Oratorio estivo

L'avventura dell'Oratorio estivo ViaVai non è ancora conclusa all'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono. Come avviene ormai da alcuni anni, grazie all'entusiasmo di animatori e volontari, anche per il finire dell'estate riprendono le iniziative pensate per i più piccoli.

Da lunedì 26 agosto a venerdì 6 settembre, infatti, tornano due settimane di Oratorio estivo con giochi, laboratori, momenti di riflessione, gite, sfide,... insomma, un bellissimo modo per rivedere i propri amici dopo le vacanze e prepararsi, finendo anche gli ultimi compiti, alla ripresa scolastica. Un 'cammino', un pellegrinaggio, fatto di storie, balli, momenti da vivere in allegria.

La proposta è aperta a tutti i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, ma anche ai 'remigini' che hanno concluso il loro percorso all'Infanzia e si preparano alla prima campanella scolastica.

Per informazioni e iscrizioni: www.parrocchiacuggiono.it

