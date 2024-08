Grande prova per Mannini

Ottima prova per il team Insubria - Yamaha nella prova della pista olandese di Arnhem. Esperienza e punti per il proseguo della stagione.

Sabato 17 e domenica 18 agosto si è disputato il secondo GP consecutivo sulla difficile pista olandese di Arnhem.

"Sapevamo che sarebbe stata dura, questi tracciati con fondo sabbioso sono terreno di caccia degli specialisti sabbiaioli, ma il nostro pilota Nicolò Mannini # 7 si è ben comportato, trovando agevolmente la qualifica e poi portando a casa punti importanti nelle due manche", commentano.

Ventesima posizione nella gara 1 del sabato, complice una partenza non ottimale e qualche posizione persa nel finale di gara per una scivolata.

Meglio la domenica, con un’ottima partenza e 3 giri in seconda posizione, prima di cedere gradualmente agli specialisti per poi chiudere decimo.

12 punti conquistati che gli valgono la dodicesima posizione assoluta.

"Non riesce a qualificarsi invece il nostro pilota Davide Onoscuri # 148, che ha comunque portato a casa un’esperienza importante su un terreno difficile ed in un palcoscenico di altissimo livello.

Ora ci spostiamo in Svizzera, per il terzo appuntamento consecutivo sulla pista di Frauenfeld. Tre gare in meno di venti giorni per chiudere questa tripletta continentale!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!