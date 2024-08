Bellezza, storia e classicità. Sarà possibile vivere tutto questo al Trofeo Carlo Riva, organizzato dal 5 all’8 settembre sul Lago Maggiore in occasione della riapertura della storica Marina di Lisanza.

Bellezza, storia e classicità. Sarà possibile vivere tutto questo al Trofeo Carlo Riva, organizzato dal 5 all’8 settembre sul Lago Maggiore in occasione della riapertura della storica Marina di Lisanza, porto turistico a 60 chilometri da Milano con 100 posti barca, tra interno ed esterno, per scafi lunghi fino a 16 metri. “La rinascita della Marina di Lisanza rappresenta il coronamento della mia vita di imprenditore e di grande appassionato di barche storiche e auto classiche”. Così ha dichiarato il milanese Massimo Sordi, Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana, che dopo oltre mezzo secolo dedicato alle sue aziende del settore medicale ha deciso di rilevare e restituire alla fruizione della collettività una delle più belle strutture nautico-ricettive del Verbano. Dopo gli interventi realizzati nel corso degli ultimi 6 mesi la Marina di Lisanza, un tempo residenza privata dell’imprenditore aeronautico Corrado Agusta, si prepara dunque ad accogliere l’evento inaugurale, aperto ai motoscafi storici del cantiere Riva e quelli progettati da Carlo Riva. I motoscafi del cantiere Riva posteriori al 1980 saranno accettati secondo disponibilità. Lo stesso Sordi è armatore di Akimura, uno splendido Riva Aquarama Super del 1967 con il quale parteciperà alla manifestazione.

“È stato un grande progetto”, ha affermato, “che non si sarebbe potuto realizzare senza il supporto di preziosi collaboratori come gli architetti Giuseppe Federico Molina e Giovanni De Fernex, del presidente Fimesa Ernesto Benedetti, di Pierangelo Amigoni e il suo team di maestranze, dell’esperto meccanico e motorista Angelo Falzone". Ma è stata soprattutto la consorte di Sordi, Elena du Chène de Vère, che ha vissuto questa sfida e rivitalizzato l’ex villa ricordando i fasti della motonautica storica con documentazione d’epoca. La Club House potrebbe inoltre diventare luogo di incontro per tutti i soci del Riva Club Lago Maggiore.

Il Trofeo Carlo Riva è organizzato dalla Riva Society Italia, dal Riva Club Lago Maggiore e dal Riva Club Suisse con il supporto della Riva Historical Society, l’associazione nata a Milano nel 1998 che tutela e diffonde la cultura dei motoscafi in legno più famosi del mondo, oggi presieduta dall’architetto Piero Maria Gibellini. Nell’occasione verranno festeggiati anche i 25 anni del Riva Club Lago Maggiore, di cui Massimo Sordi è stato presidente in passato, mentre dal 2010 la massima carica è ricoperta dall’avvocato Piero Tovaglieri di Busto Arsizio. Alla manifestazione non mancheranno le auto d’epoca, grande passione che Sordi vive in prima persona attraverso la sua Scuderia Mediolanum (nata nel 1955 e riportata a nuova vita dal 1987) e con gli amici del Club Italia, entrambe presenti in quelle giornate alla Marina di Lisanza. Sono stati 1430 i trofei conquistati nel corso dei decenni da lui e dalla sua famiglia e oggi il Cavaliere è considerato uno dei più importanti collezionisti italiani di auto sportive. Tra i partner della manifestazione la Federazione Italiana Motonautica, il CONI, l’ASI Automotoclub Storico Italiano, Frederique Constant e Vitale Barberis Canonico.

