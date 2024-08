I 90 anni della maestra...

Un omaggio alla ex maestra... i suoi vecchi studenti si presentano a casa di Lina Oldani per una festa a sopresa in occasione dei suoi 90 anni.

Spesso si dice che gli anni della scuola rimangono indimenticabili. E, in fondo, è proprio così: i legami che si creano a quell'età rimangono per sempre nel nostro cuore. Devono aver pensato, e provato, questo Antonio Albrizio e Pinuccia Alemani quando hanno voluto organizzare una bellissima festa a sorpresa per la loro 'storica' maestra Lina Oldani.

Nasce così l'idea di presentarsi a casa sua a Cuggiono, con la complicità della figlia Laura, e le hanno donato un mazzo di fiori e una stampa con le storiche foto di classe che si usava fare alla fine dell’anno scolastico. Tanti i vecchi studenti che non hanno voluto mancare a questa occasione così bella e storica.

"Un momento molto bello ed emozionante - racconta Antonio Albrizio - si è messa ad elencare con dolcezza i nomi della classe..."

Lina ha conseguito trentatré anni di insegnamento: dieci in diversi comuni come supplente annuale e poi 23 a Cuggiono una volta entrata in ruolo. Ha raccontato Oldani: "Uno dei ricordi più belli è quando insegnavo alla Cascina Barera nel territorio di Santo Stefano Ticino dove avevo 11 scolari di cinque classi diverse. Le mamme erano gentilissime e collaboravano con me. Gli anni del mio insegnamento erano quelli della maestra unica, eravamo una seconda mamma per i nostri alunni; li prendevamo al termine dell’asilo infantile e li portavamo fino alla quinta elementare, li vedevamo crescere e conoscevamo il carattere di ognuno di loro".

