La stagione della Futura Volley

Aprite Google Calendar o prendete carta e penna e iniziate ad annotare le date più importanti. La prima parte del viaggio scatterà domenica 6 ottobre.

Aprite Google Calendar o prendete carta e penna e iniziate ad annotare le date più importanti. La prima parte del viaggio scatterà domenica 6 ottobre con la trasferta sul campo del PalaRadi per sfidare Cremona e si chiuderà domenica 2 febbraio con il match casalingo contro Melendugno. Nel mezzo un lungo serpentone di altre sedici gare che condurrà la Futura Volley Giovani fino al termine della regular season del Girone B del campionato di serie A2. Nella prima parte, spiccano subito i due derby lombardi contro Esperia e la neopromossa Concorezzo (debutto casalingo delle Cocche domenica 13 ottobre) ma soprattutto il big-match contro la Itas Trentino dell'ex c.t. azzurro Davide Mazzanti, in programma domenica 20 ottobre al PalaBorsani. Nel solito intenso mese di dicembre, sarà il taraflex castellanzese ad ospitare il "Boxing Day" del giorno di Santo Stefano: avversaria della squadra di coach Alessandro Beltrami sarà la Hermaea Olbia. La doppietta Abruzzo Volley in trasferta e Melendugno in casa chiuderà infine la regular season tra il 26 gennaio e il 2 febbraio.

Prima dell'ora di pranzo, la Lega Volley Femminile ha pubblicato i calendari della stagione 2024/25 del campionato cadetto. Fischio d’inizio, come detto, nel weekend del 5-6 ottobre, poi diciotto giornate di regular season con la conclusione fissata a domenica 2 febbraio. Spazio successivamente alla Pool Promozione e ai Playoff Promozione, che decreteranno le due squadre che accederanno al massimo campionato, e alla Pool Salvezza, che condannerà quattro squadre alla retrocessione in B1.

Le dieci squadre di ciascun girone si sfideranno in una Regular Season da 18 giornate tra andata e ritorno (partenza nel fine settimana del 5-6 ottobre, termine il 2 febbraio), al termine della quale le prime cinque accederanno alla Pool Promozione mentre le ultime cinque alla Pool Salvezza.

Nella seconda fase, le squadre affronteranno, sempre con gare di andata e ritorno, le cinque formazioni qualificatesi dall’altro girone, sommando i punti ottenuti a quelli già conquistati nella prima fase.

La prima classificata al termine della Pool Promozione guadagnerà l’accesso alla Serie A1, mentre le squadre posizionate dal secondo al quinto posto lotteranno in semifinali e finale di Playoff Promozione per il secondo slot disponibile.

Un'importante novità riguarda invece la Pool Salvezza: saranno quattro e non più cinque le retrocessioni al termine delle dieci giornate. Entrambe le pool cominceranno nel weekend del 15-16 febbraio, ma la Pool Promozione si concluderà il 30 marzo mentre la Pool Salvezza terminerà il 13 aprile. I Playoff, sempre al meglio delle tre gare, scatteranno nel fine settimana del 5-6 aprile con termine previsto non più tardi dell’ultimo weekend dello stesso mese.

La Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2 si articolerà con quarti di finale incrociati tra le prime quattro del Girone A e del Girone B al termine del girone di andata della Regular Season, in programma mercoledì 18 dicembre. Le semifinali si disputeranno l’8 gennaio, la finale nel weekend della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 in programma il 9 febbraio 2025.

A fornire un'analisi a caldo del calendario appena sfornato è Mauro Tettamanti, secondo allenatore della formazione bustocca. "Vedo una partenza impegnativa ma nel complesso mi sembra un calendario abbastanza equilibrato - la sua analisi -. Molto bello a mio giudizio esordire con la trasferta sul campo dell'Esperia Cremona, dove lo scorso anno abbiamo perso al tie-break il match di ritorno. Trento me l'aspettavo presto è così è stato: non sarà una sfida decisiva ma sicuramente farà vedere di che pasta siamo fatti. Seguirà un mese di novembre sulla carta tranquillo, per poi tornare però a spingere col girone di ritorno, in particolare con la difficile trasferta contro l'Itas e subito la partita di Santo Stefano".

La chiusura è dedicata a quello che dovrà essere il mantra del gruppo biancorosso, chiamato a scoprirsi e a scoprire le avversarie del Girone B passo dopo passo. "Mai come in questa stagione sarà fondamentale concentrarci sul focus del partita dopo partita - chiude il tecnico comasco - Dovremo pensare a vincere la prima partita, poi la seconda, la terza e avanti in questo modo step by step. Solo così saremo pronti a vivere il presente senza perdere la rotta guardando al futuro".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!