Anche quest’anno, il Comitato Amici del Tempio Civico di Busto Arsizio ha allestito un altare in memoria delle vittime di Hiroshima e Nagasaki. "Ricordare le atrocità della guerra è fondamentale in un’epoca in cui la pace è assente in molte zone e il rischio di una guerra atomica è attuale - scrivono - Non dimenticare significa imparare dal passato, impegnarsi per un futuro di pace e mantenere viva la speranza in un mondo migliore". Sull’altare del Tempio Civico è esposta la preghiera per la pace di Papa Giovanni Paolo II: "Ti prego di infondere nei cuori degli uomini la saggezza della pace, la forza della giustizia e la gioia dell’amicizia".

