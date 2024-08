Nella vita di tutti i giorni è Alessandro Floridia, ma quando sale sul palco ecco che si trasforma diventando beh... nientemeno che Adriano Celentano. E allora che lo spettacolo abbia inizio. Un vero e proprio viaggio, alla fine, tra le canzoni che hanno reso celebre il molleggiato a partire dai primi anni ‘60. Un Celentano vintage che tutti, in Italia e all'estero, hanno imparato ad amare: con i suoi gesti, le sue movenze, i suoi silenzi, le sue gag e tanto altro ancora. Uno show davvero speciale e particolare, tra musica, ricordi ed emozioni. Una serata, insomma, davvero unica e che, sotto la regia del Polo Culturale del Castanese e grazie appunto ad Alessandro con il suo quartetto ('Il Folle e la Band'), ha conquistato e animato Castano.

CASTANO: METTI UNA SERA... CON CELENTANO



