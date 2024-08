Roberto Vecchioni a 'SacreSelve Festival'

L'iconica e verdissima sede del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa (VB), con il suo splendido affaccio sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, torna ad ospitare, per la seconda edizione da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024, SacreSelve Festival. Roberto Vecchioni (con una inedita lectio sulla parola commissionata dal Festival), il teologo Vito Mancuso, il Presidente del FAI Marco Magnifico e la paesaggista e agronoma Francesca Neonato i protagonisti degli incontri. La mostra di acquarelli di Nicola Magrin, lo yoga all'alba sulla terrazza naturale affacciata sul lago, il trekking tra i sentieri della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte, una piccola fiera e originali laboratori per tutti, completano la peculiare offerta di SacreSelve Festival.

