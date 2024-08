Il grazie al comandante Negri

Gratitudine e stima. I due sentimenti si fondono nel ringraziamento che il sindaco Daniela Colombo ha voluto volgere al maresciallo Pierpaolo Negri, comandante della stazione dei Carabinieri di Nerviano.

Gratitudine e stima. I due sentimenti si fondono nel ringraziamento che il sindaco Daniela Colombo ha voluto volgere al maresciallo Pierpaolo Negri, comandante della stazione dei Carabinieri di Nerviano. "Durante il suo mandato - dice Colombo in una nota - il maresciallo ha dimostrato una grande capacità di coordinamento e spirito di collaborazione non solo in ambito operativo, ma anche grazie ai rapporti di fiducia e cooperazione stabiliti con le realtà locali". Colombo ha concluso augurando a Negri "Ogni successo nel suo nuovo incarico sicura che porterà con sè lo stesso impegno e passione che ha dimostrato nella nostra comunità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!