Busto: si amplia la zona a traffico limitato in centro

Si amplia la zona a traffico limitato del centro di Busto Arsizio che, al termine dei lavori di riqualificazione attualmente in corso, comprenderà le vie Cavallotti, Bramante, Carlo Porta e Bambaia. Sarà via Cavallotti la prima a essere restituita ai cittadini a fine agosto completamente rinnovata con una nuova pavimentazione in pietra naturale e il posizionamento di nuove panchine, fioriere e spazi per i déhors. A seguire anche le vie Bramante e Carlo Porta diventeranno più attrattive e fruibili, come si può vedere nei rendering pubblicati tra le immagini. Il progetto, che ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento nell’ambito del bando “Sviluppo dei distretti del commercio 2022 – 2024”, ha lo scopo di valorizzare l’ identità e l’attrattività dell’ area e favorire la fruizione libera e sicura di pedoni, ciclisti, utenza debole.

