Olimpiadi in Casa Famiglia

Olimpiadi non solo a Parigi, ma anche a San Vittore Olona. Presso la Casa Famiglia di Fondazione Mantovani si è da poco conclusa la 3^ edizione delle Olimpiadi 2024.

Olimpiadi non solo a Parigi, ma anche a San Vittore Olona. Presso la Casa Famiglia di Fondazione Mantovani si è da poco conclusa la 3^ edizione delle Olimpiadi 2024, con la cerimonia di premiazione svoltasi all’interno dell’ormai immancabile “Festa del Gelato”. “I nostri residenti – spiegano Elena Zanzottera e Valentina Busalacchi dell’equipe animativa - si sono sfidati con grinta, tenacia, entusiasmo e grande spirito di competizione. Nelle diverse specialità le squadre hanno mostrato impegno e tanta voglia di vincere”. Una settimana dunque impegnativa e ricca di competizione, confronto e tanto divertimento.

Giochi d’acqua, pallacanestro, staffetta, musichiere e tiro a segno: queste infatti le speciali discipline che hanno visto sfidarsi gli utenti dei vari Nuclei, con il supporto anche dei familiari. “E’ un momento di vita atteso e coinvolgente che dimostra la voglia di partecipazione di tutti con la Casa Famiglia che si conferma luogo centrale per la comunità e le loro famiglie”, sottolinea Giuliana Soldadino, coordinatrice.

Infine durante la “Festa del Gelato” si sono consegnate le coppe ai vincitori di questa edizione 2024, un momento atteso e occasione per stare ancora insieme in questa calda estate, in compagnia della musica e dei canti. “Durante la premiazione abbiamo vissuto momenti di vera emozione e anche di soddisfazione per il lavoro di equipe che si dimostra sempre efficace”.

