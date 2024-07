Zucchero conquista Europa, Africa e America del Nord

Grande successo per le date in Europa, Africa e America del Nord di “Overdose D'Amore World Tour”, il tour internazionale di Zucchero "Sugar" Fornaciari.

Il tour internazionale “Overdose D'Amore World Tour”, che ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città e superando 1 milione di spettatori, ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra (Regno Unito) con 3 date di grande successo, per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Florida, New York, Massachusetts, Québec, Ontario, Illinois, Marocco, Svizzera, Francia, Monaco, Germania, Paesi Bassi e Austria, toccando l’Italia per 5 imperdibili eventi negli stadi italiani di Udine, Bologna, Messina, Pescara e Milano (prodotti da Friends & Partners).

"Grazie a tutti! Sono in tour ormai da tre anni, quattro se contiamo anche la parentesi del tour “Inacustico” del 2021 – dichiara Zucchero – Il palco è la mia casa e il pubblico i miei ospiti che ho sempre trattato con affetto, sincerità e onestà e per i quali ho un profondo rispetto genuino, senza sviolinate di maniera".

Il tour prosegue dal 3 settembre in America del Sud.

Ad accompagnare Zucchero sul palco la sua fedele super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals). Ha preso parte al tour anche Phil Mer (drum).

