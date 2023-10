L'Arena di Verona cuore della musica

L'Arena di Verona si è confermata, ancora una volta, il cuore pulsante della musica italiana ed internazionale ospitando, da aprile 2023 ad oggi, 440 artisti sul palco.

L'Arena di Verona si è confermata, ancora una volta, il cuore pulsante della musica italiana ed internazionale ospitando, da aprile 2023 ad oggi, 440 artisti sul palco. Ha brillato in questa stagione 2023 radunando 400mila spettatori e raggiungendo un nuovo, grande risultato per la programmazione LIVE&TV: ben 15 serate televisive che hanno incollato allo schermo oltre 30 milioni di telespettatori per le messe in onda. Un numero eccezionale di persone che ha potuto ammirare l’Anfiteatro ed i suoi spettacoli, aumentando in modo significativo l’esposizione mediatica della città di Verona, anche oltre i confini italiani. Inoltre per ogni evento sono stati impegnati mediamente 600 lavoratori. L’Arena di Verona è stata quindi il più visto ed importante palcoscenico dell’estate italiana!

La stagione è cominciata con un’attenzione particolare alla musica attuale, con due dei più importanti artisti della nuova scena musicale italiana: Lazza, che il 25 aprile ha acceso la stagione 2023 forte dello straordinario successo al Festival di Sanremo, e Sfera Ebbasta con due date sold out.

Molti, in questa stagione, gli eventi TV: Il Volo – Tutti per uno, due prime serate ricche di ospiti e grande musica ad accompagnare i tre artisti così legati all’Arena di Verona, le tre serate di Arena dai ’60 ai 2000, la grande festa di Amadeus dedicata agli artisti e alle canzoni originali di mezzo secolo di musica italiana e mondiale, i Music Awards, gli Oscar della musica, i Power Hits Estate con tutte le hit più amate e poi ancora l’evento Al Bano – 4 volte 20 ideato per celebrare gli ottant’anni dell’artista con ospiti, amici e colleghi. Eventi che sono stati un successo anche in termini di share, in particolare Il Volo che, sommando le due serate su Canale 5, ha raccolto complessivamente 6.212.000 telespettatori, con picchi di 4.100.000 e del 32% di share, e Al Bano – 4 volte 20 che, in onda su Canale 5, ha vinto il prime time con 3.109.000 telespettatori e uno share del 20,77%.

L’iconicità dell’Anfiteatro è stata confermata ancora una volta dai grandi artisti internazionali, che alimentano il mito dell’Arena di Verona nel mondo: Peter Gabriel, al suo ritorno in Italia a 10 anni di distanza dall’ultimo tour europeo, e Kendrick Lamar, Premio Pulitzer per la musica e vincitore di 17 Grammy Awards, al suo debutto all’Arena di Verona. Entrambi gli eventi hanno registrato il sold out, emozionando complessivamente oltre 24mila spettatori.

Nell’abbraccio del monumento non sono mancati i big della musica italiana: Venditti & De Gregori, Pooh, Claudio Baglioni con ben 4 date del suo visionario spettacolo "aTUTTOCUORE", uno show fortemente innovativo, travolgente, grandioso che fonde musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo, e Luciano Ligabue, che ha appena pubblicato il nuovo album “Dedicato a noi” e che questa sera si esibirà per la seconda data concludendo la stagione 2023.

All’Arena anche l’unica data italiana del tour mondiale Disney 100 – The concert, con la conduzione di Antonella Clerici, una grande orchestra e la proiezione di scene iconiche dei film d’animazione, per rivivere le colonne sonore impresse nel cuore di più generazioni, e l’evento unico Elisa with Dardust – An intimate Arena Two Nights Only con il suggestivo arrangiamento per pianoforte ed archi, composto da Dardust, e la voce unica ed intensa di Elisa.

Dopo l’ormai consolidato Power Hits Estate di RTL 102.5, scommessa vinta per Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta con gli artisti di oggi e di domani che ha letteralmente conquistato l’Anfiteatro, esaurendo le prevendite in pochissimi giorni. Un evento amplificato dalla trasmissione in diretta in radiovisione su Radio Zeta, RTL 102.5, sulla piattaforma RTL 102.5 Play e in contemporanea anche su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Anche l’esordio di Checco Zalone all’Arena di Verona con il nuovo acclamato spettacolo “Amore + Iva” è stato un successo. Due serate sold out che hanno segnato il suo ritorno sul palco a distanza di ben undici anni dall’ultimo tour, dopo aver battuto ogni record della storia del cinema italiano.

Largo spazio anche agli anniversari artistici da festeggiare: Levante, per i suoi dieci anni di carriera, Modà accompagnati da un’orchestra d’eccezione per i venti anni, Negramaro in occasione dei venti anni di successi, il duo Renga Nek per i 40 anni di carriera di Francesco Renga e i 30 anni di Nek Filippo Neviani, e Gigi d’Alessio a 18 anni esatti dal suo debutto all’Arena.

Per celebrare il Centesimo Festival Lirico, l'Arena di Verona ha inaugurato la stagione 2023 con una nuova produzione di Aida, trasmessa in diretta mondovisione. L'evento “Arena di Verona. 100 anni in una notte” è andato in onda su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci e la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti raggiungendo 3 milioni di spettatori. Sophia Loren è stata la madrina d’eccezione della cerimonia d’apertura del Festival. Oltre quattro ore di trasmissione, completa di sottotitoli, che hanno portato il capolavoro di Verdi e il nostro Anfiteatro nelle case degli italiani e oltre i confini del Paese, dal teatro che di quell’opera ha fatto il proprio simbolo.

Infine, la terza edizione della rassegna “La grande opera all’Arena di Verona” con la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti che ha portato in prima serata su Rai 3 due dei titoli principe della stagione 2023 del Festival Lirico Areniano: “Il Barbiere di Siviglia” e “Tosca”.

