Metropolitana a Bareggio? "Non mi arrendo"

Metropolitana a Bareggio? Il sindaco Linda Colombo è categorico: "Non mi arrendo". Il primo cittadino ha preso carta e penna scrivendo ai vari enti, da Città Metropolitana a Regione, per sottolineare la necessità che anche il suo comune sia interessato dalla presenza di questa forma di mobilità.

Metropolitana a Bareggio? Il sindaco Linda Colombo è categorico: "Non mi arrendo". Il primo cittadino ha preso carta e penna scrivendo ai vari enti, da Città Metropolitana a Regione, per sottolineare la necessità che anche il suo comune sia interessato dalla presenza di questa forma di mobilità. "Ho scritto una volta di più agli enti per la problematica della MM 5 - spiega - che per Bareggio è essenziale dal momento che il nostro Comune è tagliato fuori dai trasporti più veloci e che raggiungere la stazione ferroviaria è disagevole da raggiungere. Spero davvero in una risposta positiva degli enti". Colombo individua anche come ideale la proposta che emerse a suo tempo del passaggio sopra il canale scolmatore: "Questa soluzione - spiega ancora - va a intaccare un'infrastruttura già esistente e non provoca lavori invasivi, sarebbe una soluzione in sopraelevata e green, spero quindi davvero che si trovino risorse per portare la metropolitana a Bareggio".

