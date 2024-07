I 'volontari' campanari

Il forte temporale di venerdì 12 luglio ha lasciato segni evidenti sul territorio. A Cuggiono, in particolare, un fulmine, proprio in orario di cena, ha colpito il campanile della Basilica San Giorgio Martire.

Il forte temporale di venerdì 12 luglio ha lasciato segni evidenti sul territorio. A Cuggiono, in particolare, un fulmine, proprio in orario di cena, ha colpito il campanile della Basilica San Giorgio Martire. Diversi sistemi elettronici sono stati pesantemente danneggiati: computer, alcune luci (di cui due installate di recente), il sistema audio e microfoni, ma anche il sistema di gestione elettronico delle campane. Questa situazione non ha però scoraggiato i parrocchiani che, con buona volontà, spirito di iniziativa e sotto la supervisione di Samuele Straniero, giovane campanaro che dal prossimo settembre entrerà in Seminario, ha coordinato un gruppo di giovani e volontari per suonare a mano le campane. Una bellissima iniziativa di comunità che viene a cadere proprio nei giorni precedenti la festività del Carmine.

