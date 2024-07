Navigando... sul Naviglio

Il ritmo lento delle acque, gli scorci più belli e suggestivi del Parco del Ticino, angoli di storia e cultura che meritano di essere raccontati e vissuti. In un certo senso, finalmente, riprende la navigazione sul Naviglio.

Il ritmo lento delle acque, gli scorci più belli e suggestivi del Parco del Ticino, angoli di storia e cultura che meritano di essere raccontati e vissuti. In un certo senso, finalmente, riprende la navigazione sul Naviglio. “Grazie a NavigaMI, società che fornisce servizi di navigazione, legati al turismo, alla valorizzazione del territorio, all'ambiente e alla mobilità sostenibile, da oggi sarà possibile navigare sul Naviglio Grande a bordo di una barca partendo da Boffalora sopra Ticino - ha spiegato Sabina Doniselli, sindaco di Boffalora sopra Ticino - La navigazione sul Naviglio Grande da Boffalora è il modo più autentico e intrigante per conoscere il nostro paese e ciò che ci circonda. Il Naviglio Grande che scorre in questo tratto di Lombardia è tra i più suggestivi dei Navigli e completamente immerso nel verde. A breve il sito di NavigaMi sarà aggiornato con tutti gli orari dei tour con partenza da Boffalora”. Due le tratte coinvolte, entrambe con punto di riferimento la comunità boffalorese. La prima sarà verso Castelletto di Cuggiono: partendo dal Naviglio Grande, dallo storico Borgo di Boffalora sopra il Ticino, è possibile osservare fin da subito la verde e lussureggiante vegetazione tipica della pianura lombarda, questa ci circonderà lungo tutto il nostro tragitto fino al raggiungimento di Bernate Ticino, borgo un tempo feudo della Famiglia Crivelli. In questa località nel 1186 un compinente della casata divenuto Papa con il nome di Urbano III, diede inizio alla costruzione della splendida Canonica Agostiniana che si può tuttora ammirare dal battello. A metà strada verso Castelletto di Cuggiono si raggiunge la località Rubone, caratterizzata dal tipico sapore magico… è infatti uno di quei luoghi dove il tempo sembra essersi fermato; da notare la torre di avvistamento quattrocentesca. Raggiungendo infine Castelletto di Cuggiono, passando il ponte in pietra più antico del Naviglio Grande, si potrà ammirare la scenografica scalinata di Villa Clerici, antica dimora dell’omonima famiglia. La seconda tratta sarà invece verso Robecco: durante il tragitto, si possono ammirare bellissimi paesaggi naturali, con il canale fiancheggiato da alberi e campi coltivati. È un’area ideale per il birdwatching e per apprezzare la flora locale. Lungo le rive del Naviglio, si trovano numerose ville storiche, molte delle quali risalgono al periodo rinascimentale e barocco. Questi edifici sono spesso circondati da splendidi giardini. Il punto di arrivo è Robecco sul Naviglio, incantevole borgo, noto per la sua atmosfera tranquilla e il suo patrimonio storico.

